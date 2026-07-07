Da fine luglio è in edicola il primo numero di una nuova serie, che include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione presenta un formato inedito, seguito da un secondo episodio. La testata propone contenuti narrativi vari, combinando generi e stili diversi. La presenza di più autori e artisti segna un cambiamento rispetto alle pubblicazioni precedenti. La serie è disponibile in edicola e rappresenta un aggiornamento nel panorama delle pubblicazioni di fumetti.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Sono ormai diversi i romanzi che tentano di descrivere l’epoca in cui viviamo e il presente con i suoi inediti, subitanei stravolgimenti in corso. Non è certo recente la diatriba tra chi accusa i racconti usciti negli ultimi anni di aver fatto poco i conti con i cambiamenti sociali, culturali e tecnologici odierni e chi invece, quasi assecondando l’impulso contrario, trasla la realtà e la colloca su un piano altro, parallelo. Sfociando spesso nella distopia, nella letteratura di genere, nella critica sociale. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Cronache dell’incertezza in cerca di accudimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Educare al futuro nell'era dell'incertezza", Umberto Galimberti incontra i giovani dell'Its Academy SicaniMercoledì 6 maggio 2026, dalle 10 alle 13, si terrà l’evento “ITS & giovani” presso il Marina convention center del Molo trapezoidale a Palermo.

Tatuaggi e identità nell’era dell’incertezzaMilioni di persone scelgono di tatuarsi per lasciare un segno permanente in un mondo in continuo cambiamento.