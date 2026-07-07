Cristiano Ronaldo e il Portogallo ora che è finita

Il Portogallo è stato eliminato agli ottavi dei Mondiali maschili di calcio dopo aver perso 1-0 contro la Spagna. La partita si è conclusa al 91° minuto con il gol decisivo di Mikel Merino. La sfida è stata equilibrata e incerta fino all’ultimo minuto.

Lunedì sera, perdendo per 1-0 contro la Spagna, il Portogallo è stato eliminato agli ottavi di finale dai Mondiali maschili di calcio. È stata una partita incerta ed equilibrata, in cui il gol decisivo è arrivato al 91° minuto, segnato lo spagnolo Mikel Merino. Vista la sua età c’erano pochi dubbi, ma li ha tolti Ronaldo stesso confermando che questi sono i suoi ultimi Mondiali. Ha aggiunto però che ancora non sa se continuerà a giocare con la nazionale portoghese. Vuole pensarci su a mente fredda, ha detto, dopo averne parlato con la famiglia, e senza «sviare l’attenzione su qualcosa di personale». Nel caso, il prossimo grande evento per nazionali europee saranno gli Europei del 2028, tra Irlanda e Regno Unito (esclusa però Irlanda del Nord). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Cristiano Ronaldo Scores Again ! | Portugal 5-0 Uzbekistan

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