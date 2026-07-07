Cristiano allenatore Alessandro direttore sportivo | il Livorno affida il proprio futuro ai Lucarelli

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Livorno ha deciso di affidare la guida tecnica e la direzione sportiva ai fratelli Lucarelli, dopo più di due mesi di inattività e proteste dei tifosi riguardo alla gestione societaria. Cristiano sarà l’allenatore e Alessandro il direttore sportivo. La scelta è stata annunciata recentemente e segna un cambio di rotta nella gestione della squadra.

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Cristiano allenatore, Alessandro direttore sportivo. Il Livorno, dopo oltre due mesi di immobilismo e perplessità da parte della tifoseria per la gestione societaria, svolta completamente e affida il proprio futuro ai fratelli Lucarelli. Per l’ufficialità manca solo la risoluzione del contratto di Cristiano Lucarelli con la Pistoiese, dove ha allenato lo scorso anno in Serie D sfiorando la promozione, ma gli accordi sono stati trovati nella notte e i due livornesi sono pronti per tornare a casa. Vista da fuori, sembra normale vedere il nome di Cristiano Lucarelli accanto a quello del Livorno. In realtà l’ex capitano amaranto è sempre stato in forte contrasto con l’attuale presidente Joel Esciua, continuamente nel mirino della tifoseria più calda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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