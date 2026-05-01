Crédit Agricole punta su Banco Bpm | la quota sale al 22,9%
Crédit Agricole ha aumentato la propria partecipazione in Banco Bpm al 22,9% dopo aver pubblicato i risultati trimestrali. La banca francese ha comunicato ufficialmente questa variazione di quota, che segue i dati finanziari relativi ai tre mesi precedenti. La decisione si inserisce nel quadro delle strategie di investimento della società, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.
? Cosa sapere Crédit Agricole porta la partecipazione in Banco Bpm al 22,9% dopo l'utile trimestrale.. Il nuovo Tuf alza la soglia Opa al 30% facilitando l'espansione del gruppo francese.. Il gruppo Crédit Agricole detiene ora il 22,9% di Banco Bpm con l’obiettivo strategico di incrementare ulteriormente la propria quota azionaria nel prossimo futuro. La mossa del colosso francese, che ha registrato un utile di 2,1 miliardi di euro nel primo trimestre — di cui 525 milioni generati sul territorio italiano — si inserisce in un quadro normativo profondamente mutato dopo l’entrata in vigore del nuovo Tuf mercoledì scorso. Tale regolamento ha infatti innalzato al 30% la soglia necessaria per il lancio di un’offerta pubblica di acquisto, aprendo di fatto una corsia preferenziale per le manovre dei partner transfrontalieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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