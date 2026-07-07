Durante una riunione sulla gestione delle mascherine durante la pandemia, Riccardo Fraccaro ha dichiarato di non aver mai comunicato a nessuno che le mascherine fossero inadatte. La sua affermazione è arrivata in un contesto di polemiche interne al Movimento 5 Stelle, coinvolgendo la gestione delle forniture e delle decisioni prese in quel periodo. La discussione si è concentrata sulla trasparenza e sulla comunicazione riguardo alle attrezzature sanitarie impiegate durante l’emergenza.

In commissione Covid oggi è andato in scena il suicidio politico del M5S. Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio durante il governo Conte 2, ha ammesso che, pur essendo venuto a conoscenza del fatto che alcune mascherine importate in Italia dalla struttura commissariale fossero inidonee, lui non avrebbe agito in alcun modo. Fraccaro, nel corso dell’audizione ha ricordato che nel 2020 il dottor Miguel Martina, funzionario delle Dogane e attivista del M5S, gli scrisse più volte per segnalargli varie criticità e, infine, i due si videro. "Incontrai Miguel Martina dell'Agenzia delle Dogane l'8 luglio, in qualità di delegato della polizia giudiziaria mi disse che aveva riscontrato degli illeciti”, spiega l’ex esponente di governo del Conte-bis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Covid, Fraccaro: "Mascherine non idonee? Non dissi nulla a nessuno"

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Scandalo mascherine, parla Giuseppe Conte - FarWest 14/04/2026

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