Cosmetica | l’Italia una ‘superpotenza’ forte di una filiera da 49 mld di euro
L'industria cosmetica italiana ha registrato un fatturato di 18 miliardi di euro, rendendola una delle più grandi in Europa. La filiera complessiva vale 49 miliardi di euro. Con questa base, il settore punta a competere con le aziende coreane, note per la loro influenza nel mercato globale della bellezza.
Una ‘superpotenza’ pronta a insidiare il primato della K-beauty: l’Italia della cosmetica, forte di un fatturato record da 18 miliardi di euro, guarda al futuro e ha bene in mente le leve per crescere. D’altra parte si tratta di “un’eccellenza del Made in Italy, una delle nostre filiere più dinamiche e innovative, che sa coniugare al meglio creatività, qualità e affidabilità ”, come ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel videomessaggio che ha aperto l’Assemblea pubblica di Cosmetica Italia a Roma. Un appuntamento in cui la bellezza prende forma, con l’aiuto di numeri importanti. Il settore “gode di buona salute e... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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