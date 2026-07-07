Una ‘superpotenza’ pronta a insidiare il primato della K-beauty: l’Italia della cosmetica, forte di un fatturato record da 18 miliardi di euro, guarda al futuro e ha bene in mente le leve per crescere. D’altra parte si tratta di “un’eccellenza del Made in Italy, una delle nostre filiere più dinamiche e innovative, che sa coniugare al meglio creatività, qualità e affidabilità ”, come ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel videomessaggio che ha aperto l’Assemblea pubblica di Cosmetica Italia a Roma. Un appuntamento in cui la bellezza prende forma, con l’aiuto di numeri importanti. Il settore “gode di buona salute e... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lapresse.it - Cosmetica: l’Italia una ‘superpotenza’ forte di una filiera da 49 mld di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni: “L’Italia è una superpotenza agroalimentare”. Export da record: oltre 72 mldIl settore agroalimentare italiano ha raggiunto un nuovo record di esportazioni, toccando i 72,4 miliardi di euro.

La filiera dello zucchero: "Italia modello virtuoso. Ora una risposta forte alla concorrenza sleale"La filiera dello zucchero in Italia si trova ad affrontare la concorrenza sleale, richiedendo una risposta decisa.

Temi più discussi: BolognaFiere Cosmoprof acquisisce il 70% di Beauty to Business, fiera cosmetica di Bergamo; Cosnova, a 25 anni dalla sua nascita, si afferma come leader sul mercato italiano nel settore prodotti beauty da mass market; NIQ: la K-Beauty cresce a doppia cifra nel mondo, Italia sul podio europeo nell’online; L'Italia ospite d'onore alla fiera di cosmetica Cosmoprof a Bangkok.

Meloni, 'la cosmetica italiana è un'eccellenza del made in Italy'La cosmetica italiana è un'eccellenza del made in Italy, una delle nostre filiere più dinamiche e innovative, che sa coniugare al meglio creatività, qualità, affidabilità. In pochi sanno che alle imp ... ansa.it

#EnergiaItalia2022 - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Cosmetica, Pichetto: perché il settore è strategico per l’ItaliaPichetto Fratin definisce la cosmetica settore strategico per l’Italia e punta su qualità, decarbonizzazione e sostenibilità come cardini del brand Paese. soldionline.it