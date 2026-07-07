La cougar puberty è un termine che si riferisce alla fase della perimenopausa, durante la quale molte donne sperimentano vampate di calore, che spesso si intensificano in estate. Sui social come TikTok e Instagram, sono presenti numerosi contenuti dedicati a questa fase, che rappresenta un momento di transizione nel ciclo di vita femminile. La discussione su questa tematica mostra una crescente attenzione e desiderio di informazioni riguardo ai cambiamenti fisici e ormonali che accompagnano questa fase.

Sui social network come TikTok o Instagram, esistono moltissimi contenuti relativi alla cougar puberty. Si tratta di un fenomeno interessante, che riflette la cosciente consapevolezza e il bisogno di informazioni che le donne nutrono oggi nei confronti di una determinata fase della vita, ovvero la perimenopausa. Un tempo infatti, parlare di questi argomenti era oggetto di imbarazzo, ma le cose sono radicalmente cambiate. Cos’è la cougar puberty. Parlare di cougar puberty equivale infatti a parlare di perimenopausa – i termini, in lingue diverse, sono sinonimi – ovvero il periodo di transizione che precede la menopausa e si estende per l’anno successivo all’ultima mestruazione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cos’è la “cougar puberty” e perché le vampate di calore aumentano in estate

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