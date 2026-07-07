Cose gravissime mai così Garlasco minacce di morte intimidazioni e altro | cosa salta fuori

Notizia in breve

Nel corso delle ultime settimane, sono state segnalate minacce di morte e intimidazioni legate al caso di Garlasco. Le indagini hanno evidenziato comportamenti aggressivi e messaggi minacciosi nei confronti di alcuni coinvolti. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte e tra gli utenti online, con discussioni spesso molto accese. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire i fatti e individuare eventuali responsabili.