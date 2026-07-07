cosa significa il ritiro di hamas dal governo di gaza

Sembra una mossa per sbloccare lo stallo delle trattative per il futuro della Striscia, ma nel breve periodo non cambierà molto Il gruppo palestinese Hamas ha annunciato lunedì lo scioglimento dell’organismo attraverso cui governava la Striscia di Gaza da quasi vent’anni, per trasferire i poteri al Comitato tecnico creato grazie all’accordo per il cessate il fuoco con Israele. È una decisione potenzialmente importante: Hamas governa la Striscia ininterrottamente dal 2007, e sciogliendo il proprio governo fa un passo simbolico a favore di una soluzione diplomatica del conflitto. Il rischio è che questo passo rimanga soltanto simbolico, e che non cambierà la realtà del controllo di Hamas su una parte della Striscia (l’altra è ancora occupata dall’esercito israeliano). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Continuano i colloqui tra Israele e Libano: si discute la cessione di territori al governo libanese

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