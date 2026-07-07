Cosa mi faceva papà E mamma… Orrore in Italia il racconto choc della giovanissima

Una bambina di sette anni avrebbe subito violenze e abusi all’interno della propria famiglia, con il padre responsabile di maltrattamenti e sfruttamento, mentre la madre avrebbe coperto le azioni. La vicenda, rimasta nascosta per anni, riguarda episodi di violenza domestica che sono stati portati alla luce di recente. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, in attesa di eventuali provvedimenti legali. La famiglia coinvolta è ora sotto osservazione.

Una storia di violenze consumate tra le mura domestiche e rimasta nascosta per anni. Una bambina di appena sette anni sarebbe stata picchiata, seviziata e abusata dal padre, mentre la madre avrebbe coperto quanto accadeva. Per questi fatti il Tribunale di Lecce ha condannato l’uomo, oggi 66enne, a 17 anni di carcere e la donna, 51 anni, a 11 anni e sei mesi. La vicenda è stata ricostruita da Repubblica. Secondo l’accusa, la madre non avrebbe protetto la figlia e avrebbe anzi giustificato le violenze, dicendole che così “ avrebbe imparato a comportarsi bene “. I giudici hanno disposto anche la perdita a vita della responsabilità genitoriale e altre pene accessorie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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