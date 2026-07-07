Tre giovani tra 18 e 21 anni sono stati denunciati per un pestaggio avvenuto in un bar di Correggio. Le forze dell’ordine hanno identificato e segnalato i responsabili, già noti alle autorità. L’aggressione si è verificata nel locale, senza ulteriori dettagli disponibili. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i passaggi dell’episodio.

Correggio (Reggio Emilia), 7 luglio 2026 – Tre giovani di 18, 19 e 21 anni, abitanti a Correggio e già ben noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dai carabinieri della caserma locale al termina di una serie di indagini partita da un’aggressione violenta in un locale pubblico di Correggio, avvenuta il primo maggio scorso, con la vittima che aveva riportato traumi guaribili in alcuni giorni. I tre giovani erano entrati nel locale pubblico, ingaggiando una discussione con un cliente di 36 anni, spintonato e poi aggredito alle spalle, fino a ricevere pugni al volto da due dei giovani. Uno di loro aveva estratto dalla tasca un tirapugni, un altro teneva una bomboletta di spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Correggio, tre giovani denunciati per il pestaggio al bar

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