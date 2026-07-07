Copenaghen si conferma la città più vivibile del mondo E Teheran entra per la prima volta nella top 10 delle peggiori
Copenaghen si conferma la città più vivibile del mondo per il secondo anno consecutivo, secondo una classifica internazionale. La capitale danese mantiene il primo posto, mentre Damasco si colloca ancora all’ultimo. Per la prima volta, Teheran entra nella top 10 delle città peggiori, classificata tra le meno vivibili. La graduatoria valuta vari aspetti, tra cui sicurezza, servizi e qualità della vita.
Copenaghen si conferma la città più vivibile del mondo per il secondo anno consecutivo, mentre Damasco resta all’ultimo posto. Questo è quello che emerge dal Global Liveability Index 2026 dell’Economist Intelligence Unit (EIU), la classifica annuale che valuta 173 città nel mondo sulla base di cinque criteri: stabilità (25% del punteggio), sanità (20%), cultura e ambiente (25%), istruzione (10%) e infrastrutture (20%), per individuare quelle che offrono la migliore qualità di vita. Copenaghen ha mantenuto il titolo di città più vivibile del mondo per il secondo anno consecutivo. A seguire, completando la classifica delle top 10, ci sono Vienna, Melbourne, Sydney, Zurigo, Ginevra, Osaka, Adelaide, Vancouver e Tokyo. 🔗 Leggi su Open.online
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