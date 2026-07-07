Copenaghen si conferma la città più vivibile del mondo E Teheran entra per la prima volta nella top 10 delle peggiori

Copenaghen si conferma la città più vivibile del mondo per il secondo anno consecutivo, mentre Damasco resta all’ultimo posto. Questo è quello che emerge dal Global Liveability Index 2026 dell’Economist Intelligence Unit (EIU), la classifica annuale che valuta 173 città nel mondo sulla base di cinque criteri: stabilità (25% del punteggio), sanità (20%), cultura e ambiente (25%), istruzione (10%) e infrastrutture (20%), per individuare quelle che offrono la migliore qualità di vita. Copenaghen ha mantenuto il titolo di città più vivibile del mondo per il secondo anno consecutivo. A seguire, completando la classifica delle top 10, ci sono Vienna, Melbourne, Sydney, Zurigo, Ginevra, Osaka, Adelaide, Vancouver e Tokyo. 🔗 Leggi su Open.online

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