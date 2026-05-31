Una task force ha effettuato controlli nel centro di Acireale, sequestrando un food truck. L’operazione è stata coordinata dalle forze dell’ordine e si è svolta questa mattina. Durante i controlli sono stati verificati documenti e conformità alle norme igienico-sanitarie. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per irregolarità riscontrate. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione coordinata nel centro di Acireale. Una task force coordinata dalla Polizia di Stato ha eseguito una serie di controlli nel centro di Acireale per contrastare l’abusivismo commerciale e verificare il rispetto delle autorizzazioni nella somministrazione di alimenti e bevande, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica. L’operazione è stata diretta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale e ha coinvolto diversi enti: la squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, i tecnici dell’ASP di Catania, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’Ispettorato del Lavoro e la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli della task force ad Acireale: sequestrato un food truck

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