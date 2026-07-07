L’Agenzia regionale per il turismo ha richiesto la restituzione di 91.000 euro alla società Mastaba, coinvolta nel caso Marche in Vetrina. La richiesta arriva dopo aver analizzato gli atti e le pratiche legate ai contributi erogati. La questione ha riacceso le tensioni politiche sulla vicenda, che coinvolge anche l’ente regionale. La società Mastaba dovrà ora restituire la somma richiesta, mentre la magistratura potrà avviare eventuali approfondimenti.

CASTELRAIMONDO Torna a salire la tensione politica sul caso Mastaba-Atim. L’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione ha chiesto alla società Mastaba la restituzione dei 91.012 euro liquidati per l’evento “Marche in Vetrina 2024” di Castelraimondo. «E ora l’Atim ha trasmesso gli atti alla magistratura», rivelano i consiglieri regionali democrat Valeria Mancinelli e Leonardo Catena. La vicenda I due esponenti del Pd entrano nel merito: «Su segnalazione dei consiglieri di opposizione di Castelraimondo siamo venuti a conoscenza che la Mastaba ha ricevuto un doppio pagamento, sia dal Comune che da Atim, per le stesse identiche prestazioni», attacca Catena. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Contributi doppi a Marche in Vetrina, Atim manda gli atti alla magistratura. L?Agenzia ha chiesto la restituzione di 91mila euro

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