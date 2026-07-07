Contributi da 3 milioni per la scuola media a impatto quasi zero

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati assegnati circa 3 milioni di euro per la riqualificazione di una scuola media, che diventerà un edificio a energia quasi zero. La trasformazione prevede riduzione dei consumi energetici e alte prestazioni energetiche, con un impatto ambientale minimo. La scuola, attualmente consorziata, subirà lavori di efficientamento energetico, senza specificare le tempistiche o i dettagli tecnici. L’intervento mira a migliorare l’efficienza dell’edificio senza alterarne sostanzialmente l’uso quotidiano.

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La scuola media consorziata Ronchetti diventerà Nzeb (Nearly Zero Energy Building), ovvero un edificio a energia quasi zero, con consumi energetici ridotti, elevate prestazioni energetiche e un impatto ambientale minimo. Il Comune di Vanzago, infatti, ha ottenuto dal Gestore dei Servizi Energetici un contributo di 3 milioni di euro per la completa riqualificazione energetica della scuola, che è in comproprietà con il Comune di Pogliano Milanese e la cui gestione è affidata per il quinquennio 2025 - 2029 a quello di Vanzago. "Si tratta di un risultato particolarmente significativo che consentirà di realizzare un intervento di riqualificazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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