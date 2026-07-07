Consiglio d’Istituto | elezioni compiti e funzionamento

Notizia in breve

Il Consiglio d’Istituto è l’organo di gestione economico-finanziaria delle scuole. È composto da rappresentanti di genitori, docenti e personale ATA. La sua funzione principale riguarda le decisioni relative alle risorse e all’organizzazione scolastica. Le elezioni per la nomina dei membri si svolgono periodicamente e seguono procedure stabilite. Il Consiglio si riunisce regolarmente per discutere e approvare le questioni di competenza, assicurando un confronto tra le varie componenti scolastiche.