Consiglio d’Istituto | elezioni compiti e funzionamento

Da scuolalink.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio d’Istituto è l’organo di gestione economico-finanziaria delle scuole. È composto da rappresentanti di genitori, docenti e personale ATA. La sua funzione principale riguarda le decisioni relative alle risorse e all’organizzazione scolastica. Le elezioni per la nomina dei membri si svolgono periodicamente e seguono procedure stabilite. Il Consiglio si riunisce regolarmente per discutere e approvare le questioni di competenza, assicurando un confronto tra le varie componenti scolastiche.

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Il Consiglio d’Istituto è l'organo di governo economico-finanziario fondamentale in ogni scuola. La sua composizione include rappresentanti dei genitori, docenti e personale ATA, garantendo un confronto democratico. Le elezioni del Consiglio d'Istituto seguono procedure specifiche stabilite dal MIM. Questo organo delibera su materie cruciali come il bilancio della scuola e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), definendo gli indirizzi generali dell'istituto.Funzioni chiave, durata e governance del ConsiglioIl Consiglio d'Istituto, la cui durata in carica è triennale (ad eccezione della rappresentanza studentesca rinnovata annualmente), agisce come organo sovrano per il governo economico-finanziario della scuola (art. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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