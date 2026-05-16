Chiara Polese | il soprano di Torre del Greco diretto da Riccardo Muti Orgoglio e talento

Chiara Polese, soprano originaria di Torre del Greco, ha recentemente preso parte a un concerto diretto dal maestro Riccardo Muti. La cantante ha interpretato brani classici durante l’evento, che si è svolto in un teatro di rilievo internazionale. La sua esibizione è stata seguita da un pubblico numeroso e da critici musicali. La partecipazione della cantante in questo contesto rappresenta un momento di riconoscimento per la sua carriera e per la città di provenienza.

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