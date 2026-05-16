Chiara Polese | il soprano di Torre del Greco diretto da Riccardo Muti Orgoglio e talento
Chiara Polese, soprano originaria di Torre del Greco, ha recentemente preso parte a un concerto diretto dal maestro Riccardo Muti. La cantante ha interpretato brani classici durante l’evento, che si è svolto in un teatro di rilievo internazionale. La sua esibizione è stata seguita da un pubblico numeroso e da critici musicali. La partecipazione della cantante in questo contesto rappresenta un momento di riconoscimento per la sua carriera e per la città di provenienza.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il manto sonoro dell’opera ha risuonato al Teatro Regio di Torino, dove il rinomato soprano Chiara Polese ha deliziato il pubblico nella celebre opera “Macbeth” di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Muti. Originaria di Torre del Greco, Chiara sta rapidamente guadagnando riconoscimenti a livello internazionale, emergendo come una delle voci più promettenti nel panorama lirico contemporaneo. Nata in una famiglia di artisti lirici, la passione per la musica ha accompagnato Chiara sin dalla prima infanzia. Cresciuta in un ambiente dove le arie delle opere risuonavano come una dolce ninna nanna, la giovane Polese ha respirato arte e cultura fin da piccola. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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