Concerti d' Organo la rassegna più longeva d' Italia taglia il traguardo dei 65 anni

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La rassegna Concerti d'Organo, la più antica in Italia, ha raggiunto le 65 edizioni. La manifestazione si svolge a Fano e si tiene ogni anno, attirando pubblico da tutta Italia. La serie di concerti rappresenta una lunga tradizione musicale che si ripete da oltre sei decenni. La prossima edizione è prevista per il 7 luglio 2026. La manifestazione coinvolge appassionati di musica organistica e mantiene viva la tradizione nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 7 luglio 2026 - Sessantacinque edizioni raccontano molto più di una semplice stagione musicale. Raccontano una tradizione che attraversa generazioni e che continua a richiamare a Fano appassionati da tutta Italia. Sabato 11 luglio prende il via la 65ª Rassegna dei Concerti d'Organo, la più longeva del panorama nazionale e una delle più antiche d'Europa, con un'anteprima ormai diventata una consuetudine nella settimana dedicata al patrono San Paterniano. Ad aprire il cartellone, alle 21.15 nella Basilica di San Paterniano, sarà Jan Willem Jansen, organista olandese trasferitosi da decenni in Francia e considerato uno dei maggiori interpreti europei dello strumento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

concerti d organo la rassegna pi249 longeva d italia taglia il traguardo dei 65 anni
© Ilrestodelcarlino.it - Concerti d'Organo, la rassegna più longeva d'Italia taglia il traguardo dei 65 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Musica in basilica - Concerto per Organo in Onore dei Papà | Basilica Maria Ausiliatrice di Torino

Video Musica in basilica - Concerto per Organo in Onore dei Papà | Basilica Maria Ausiliatrice di Torino

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La scuola di italiano della Cgil taglia il traguardo dei 15 anni

Amplifon taglia il traguardo dei 25 anni in borsaAmplifon ha celebrato 25 anni dalla quotazione in Borsa, avvenuta il 27 giugno 2001.

Temi più discussi: Selva di Fasano | Concerto d'organo; Festival organistico del Salento, concerto a Salve il 9 luglio con Stefano Perrotta sull'organo a canne più antico di Puglia; Terre d'Arezzo Music Festival; La grande musica d’organo torna a Caldonazzo: al via la seconda edizione del Festival Organistico Serassi.

concerti d organo laCantico a Francesco apre sabato a San Pietro in Lamosa ‘Concerti d’estate 2026’Con quattro appuntamenti musicali riprendono al Monastero di San Pietro in Lamosa i Concerti d'estate 2026. quibrescia.it

Rassegna ’Il suono del tempo’. Vibrano canne di antichi organiFra tre giorni via agli interessanti concerti d’organo de ‘Il Suono del Tempo - Antichi organi nel territorio della Spezia e della Lunigiana’, organizzati dall’associazione musicale César Franck con ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web