Concerti d' Organo la rassegna più longeva d' Italia taglia il traguardo dei 65 anni
La rassegna Concerti d'Organo, la più antica in Italia, ha raggiunto le 65 edizioni. La manifestazione si svolge a Fano e si tiene ogni anno, attirando pubblico da tutta Italia. La serie di concerti rappresenta una lunga tradizione musicale che si ripete da oltre sei decenni. La prossima edizione è prevista per il 7 luglio 2026. La manifestazione coinvolge appassionati di musica organistica e mantiene viva la tradizione nel tempo.
Fano (Pesaro e Urbino) martedì 7 luglio 2026 - Sessantacinque edizioni raccontano molto più di una semplice stagione musicale. Raccontano una tradizione che attraversa generazioni e che continua a richiamare a Fano appassionati da tutta Italia. Sabato 11 luglio prende il via la 65ª Rassegna dei Concerti d'Organo, la più longeva del panorama nazionale e una delle più antiche d'Europa, con un'anteprima ormai diventata una consuetudine nella settimana dedicata al patrono San Paterniano. Ad aprire il cartellone, alle 21.15 nella Basilica di San Paterniano, sarà Jan Willem Jansen, organista olandese trasferitosi da decenni in Francia e considerato uno dei maggiori interpreti europei dello strumento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Musica in basilica - Concerto per Organo in Onore dei Papà | Basilica Maria Ausiliatrice di Torino
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