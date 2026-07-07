Concerti d' Organo la rassegna più longeva d' Italia taglia il traguardo dei 65 anni

Notizia in breve

La rassegna Concerti d'Organo, la più antica in Italia, ha raggiunto le 65 edizioni. La manifestazione si svolge a Fano e si tiene ogni anno, attirando pubblico da tutta Italia. La serie di concerti rappresenta una lunga tradizione musicale che si ripete da oltre sei decenni. La prossima edizione è prevista per il 7 luglio 2026. La manifestazione coinvolge appassionati di musica organistica e mantiene viva la tradizione nel tempo.