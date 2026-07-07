con una formula inedita e un nuovo look prende il via la nuova stagione di le grandi domande di freedom

C on una formula inedita e un nuovo look, stasera 7 luglio alle 21.30 su Rete 4 prende il via la nuova stagione di Le grandi domande di Freedom. Programma divulgativo ideato e condotto dal giornalista romano Roberto Giacobbo che risponderà ai quesiti – 20 per ogni puntata – posti dal pubblico su materie come avventura, storia, scienza e mistero. Ballare il tango sincronizza i cervelli. Lo dice la scienza X Leggi anche › Disconnettersi per stare meglio: i consigli della scienza per ritrovare tempo, sonno e benessere Le grandi domande di Freedom: stasera 7 luglio su Rete 4 la nuova stagione 2026 e di cosa si parla stasera. Giunto all’ottava edizione, Le grandi domande di Freedom torna stasera in prima serata su Rete 4 con la consueta formula agile e accattivante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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