Carnevali e Massara hanno presentato un progetto condiviso, segnando un passo avanti nella gestione della squadra. La società sta lavorando per rafforzare la struttura societaria, con ruoli chiari e responsabilità ben definite. Si attende ora l’arrivo di colpi di mercato dalla Juventus, in un contesto in cui si punta a consolidare l’organizzazione interna per ottenere risultati.

Abbiamo detto tante volte, e non solo noi, che la componente fondamentale per arrivare ai successi è una struttura societaria forte. E soprattutto coesa, in cui i ruoli sono ben definiti e soprattutto le responsabilità non permettono sconfinamenti o una facile ricerca di alibi. Troppo comodo se le cose non vanno bene, nascondersi dietro le colpe degli altri. Arrigo Sacchi, l'allenatore che ha cambiato anche la mentalità del calcio italiano, non ha mai avuto dubbi in proposito: malgrado i riconoscimenti gli piovessero addosso, e potesse in qualsiasi occasione rivendicare il suo ruolo straordinario e le se idee rivoluzionarie, ha sempre indicato in Berlusconi, Galliani e Braida il vero segreto e i più "forti" di una squadra che in campo aveva fior di campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con Carnevali e Massara finalmente si vede un progetto. Aspettando colpi da Juve

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