Temu ha firmato un accordo con il Consorzio ERP Italia, parte della European Recycling Platform, per aiutare i venditori a rispettare la normativa italiana sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). L’intesa riguarda in particolare il rispetto degli obblighi legati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e alle batterie.

Temu ha siglato un accordo con il Consorzio ERP Italia, parte della European Recycling Platform, per supportare i venditori nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa italiana sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le batterie. Grazie a questa collaborazione, Temu punta a offrire ai propri venditori un percorso più chiaro per gestire i principali obblighi EPR relativi ai prodotti immessi sul mercato italiano, inclusi gli adempimenti in materia di dichiarazione e contributo ambientale previsti dalla normativa. L'iniziativa mira inoltre a rafforzare la tracciabilità dei prodotti e a favorire un maggiore coordinamento con i sistemi italiani di raccolta, riciclo e trattamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Temu: accordo con il Consorzio ERP Italia per migliorare gli adempimenti delle normative ambientali

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