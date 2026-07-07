Comunicato Stampa | Temu | accordo con il Consorzio ERP Italia per migliorare gli adempimenti delle normative ambientali

Da iltempo.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Temu ha firmato un accordo con il Consorzio ERP Italia, parte della European Recycling Platform, per aiutare i venditori a rispettare la normativa italiana sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). L’intesa riguarda in particolare il rispetto degli obblighi legati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e alle batterie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Temu ha siglato un accordo con il Consorzio ERP Italia, parte della European Recycling Platform, per supportare i venditori nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa italiana sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le batterie. Grazie a questa collaborazione, Temu punta a offrire ai propri venditori un percorso più chiaro per gestire i principali obblighi EPR relativi ai prodotti immessi sul mercato italiano, inclusi gli adempimenti in materia di dichiarazione e contributo ambientale previsti dalla normativa. L'iniziativa mira inoltre a rafforzare la tracciabilità dei prodotti e a favorire un maggiore coordinamento con i sistemi italiani di raccolta, riciclo e trattamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

comunicato stampa temu accordo con il consorzio erp italia per migliorare gli adempimenti delle normative ambientali
© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Temu: accordo con il Consorzio ERP Italia per migliorare gli adempimenti delle normative ambientali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Comunicato Stampa: Temu e CODICI aderiscono al progetto VER.O

Comunicato Stampa: CRV - Social Housing e contrasto all'occupazione abusiva alloggi erpLa seconda commissione ha approvato un ordine del giorno per rafforzare il contrasto all’occupazione abusiva di alloggi ERP.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web