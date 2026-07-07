Comunicato Stampa | CRV - Approvato Programma triennale Lavori pubblici 2026-28 ed Elenco annuale 2026 della Regione
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con 27 voti favorevoli e 15 astenuti il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e l’elenco annuale 2026. La delibera riguarda l’approvazione delle priorità e degli interventi previsti per il prossimo triennio nel settore delle opere pubbliche. La decisione è stata presa durante una seduta in cui sono stati discussi e votati i documenti presentati dalla Giunta regionale.
(Arv) Venezia, 7 luglio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 27 voti favorevoli e 15 astenuti, la Proposta di deliberazione amministrativa n. 9 “Programma triennale dei Lavori pubblici 2026-2028 ed Elenco annuale 2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto”, relatore, il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza (Forza Italia), correlatore, il consigliere Paolo Galeano (Partito Democratico). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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