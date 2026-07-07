Comunicato Stampa | CRV - Approvato Programma triennale Lavori pubblici 2026-28 ed Elenco annuale 2026 della Regione

Notizia in breve

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con 27 voti favorevoli e 15 astenuti il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e l’elenco annuale 2026. La delibera riguarda l’approvazione delle priorità e degli interventi previsti per il prossimo triennio nel settore delle opere pubbliche. La decisione è stata presa durante una seduta in cui sono stati discussi e votati i documenti presentati dalla Giunta regionale.