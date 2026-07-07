Comune e Università a braccetto Patto per semplificare le iniziative
Il Comune e l’Università hanno firmato un accordo nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena per collaborare nelle attività di public engagement. L’intesa fa parte del Patto di collaborazione quadro “Reciprocittà” e mira a semplificare le iniziative congiunte tra le due istituzioni. L’accordo è stato siglato per favorire progetti condivisi e facilitare l’interazione tra studenti, cittadini e il territorio. Nessuna data o dettaglio sui contenuti specifici delle attività è stato reso noto.
Sottoscritto nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena dall’ Università degli Studi e dal Comune, l’accordo per la collaborazione nelle attività di public engagement dell’Ateneo, previsto dal Patto di collaborazione quadro “Reciprocittà”. A porre la firma per UniPg è stato il delegato rettorale per il settore Terza Missione, Innovazione Sociale, Emidio Albertini, mentre per il Comune, l’assessore con delega ai rapporti con l’Università, Andrea Stafisso. Presente alla conferenza stampa di lancio delle iniziative congiunte di public engagement anche Stefano Capomaccio, sottodelegato a questo specifico settore dedicato alla divulgazione scientifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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