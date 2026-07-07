Comune e Università a braccetto Patto per semplificare le iniziative

Notizia in breve

Il Comune e l’Università hanno firmato un accordo nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena per collaborare nelle attività di public engagement. L’intesa fa parte del Patto di collaborazione quadro “Reciprocittà” e mira a semplificare le iniziative congiunte tra le due istituzioni. L’accordo è stato siglato per favorire progetti condivisi e facilitare l’interazione tra studenti, cittadini e il territorio. Nessuna data o dettaglio sui contenuti specifici delle attività è stato reso noto.