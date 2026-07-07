L’Unione della Valconca ha concluso il riassetto della propria struttura organizzativa, con modifiche all’assetto delle aree e ai ruoli di responsabilità. La polizia locale ha un nuovo comandante, nominato ufficialmente. La riorganizzazione riguarda anche altri incarichi e funzioni all’interno dell’ente. La decisione è stata formalizzata con delibere approvate nei mesi scorsi. La riorganizzazione si è conclusa con l’assegnazione definitiva delle nuove responsabilità.

L’Unione della Valconca ha completato il percorso di riorganizzazione della propria struttura organizzativa, con una serie di provvedimenti che hanno ridefinito l’assetto delle aree e dei relativi incarichi di responsabilità. L’ultima novità riguarda la Polizia locale. Dal 1° luglio è stato nominato comandante Marcello Pecci, che assume la guida del corpo nell’ambito del nuovo assetto dell’ente. La riorganizzazione era stata avviata già dal 15 giugno, con una revisione della macrostruttura che ha interessato in particolare la precedente area tecnica, ora suddivisa in due distinti settori. La nuova area Sue, Suap e sismica è stata affidata a Francesco Bosco, mentre la direzione dell’area servizi informatici e Protezione civile è stata assegnata a Gabriele Gaviani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Completato il riassetto dell’Unione. Polizia locale, Pecci al comando

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