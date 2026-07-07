Como il festival LacMus compie 10 anni | la meraviglia del paesaggio che si fa spartito

Il LacMus Festival di Como celebra il suo decimo anniversario con concerti che si svolgono sul lago, il cui riflesso naturale fa da sfondo alle esibizioni. L'edizione di quest'anno è iniziata lunedì con la voce di Christiane Karg e l’arpa di Anneleen Lenaerts. La manifestazione si svolge in un contesto in cui l’acqua calma del lago si risveglia con i suoni, creando un’atmosfera unica.

L’acqua immota del lago di Como, che fa da specchio a tramonti e dirupi di montagne, in questi giorni si risveglia con i suoni del LacMusic Festival, al via lunedì con la voce di Christiane Karg e l’arpa di Anneleen Lenaerts. Siamo nel Santuario della Vergine del Soccorso, dall’acustica straordinaria. Uno dei luoghi da fiaba, tra parchi, castelli, musei e le due Ville, Balbianello e Carlotta, in cui si svolge la rassegna. A guidarla, da 10 anni, il celebre pianista Louis Lortie (il primo dei suoi tre concerti, stasera, è sugli Studi di Chopin), dal direttore e Head of Music dell’Opera di Dallas Paolo Bressan e dal vicepresidente Guido Mazzucchelli. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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