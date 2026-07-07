Giuseppe Conte ha richiesto di essere ascoltato dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. La richiesta arriva mentre aumenta la tensione tra i membri della commissione, che si confrontano sulle accuse e le modalità di indagine. Sono in corso discussioni sui tempi e le modalità dell’audizione, mentre si approfondiscono le questioni legate alla gestione sanitaria e alle decisioni prese durante la crisi. La richiesta di Conte riguarda anche alcuni aspetti controversi delle misure adottate.

Sale la tensione sulla commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid e sugli attacchi a Giuseppe Conte, il quale ieri ha inviato una lettera al presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria Covid, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, per chiedere ancora di «conoscere la data della mia audizione, considerato che, allo stato, non ho ricevuto dagli Uffici di presidenza nessun riscontro». Conte ricorda che aveva «chiesto ai presidenti delle camere di intercedere perché fosse concordata al più presto la data della mia audizione». «Anche per spazzare via – dice rivolto proprio a Lisei – le false e menzognere accuse che lei per primo, insieme agli altri componenti della commissione del suo partito, mi state rivolgendo». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Ilmanifesto.it - Commissione Covid, Conte chiede di essere audito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COMMISSIONE COVID, BIGNAMI INCHIODA CONTE: LA TARGA CHE IMBARAZZA TUTTI

Notizie e thread social correlati

Commissione Covid, Galeazzo Bignami (FdI) si dimette: "Me ne vado per poter essere audito, sia da esempio per Conte"Il deputato di Fratelli d’Italia ha annunciato le dimissioni dalla Commissione Covid, spiegando di voler essere ascoltato e di sperare che questa...

Commissione Covid, Conte chiede nuovamente di essere sentito: ‘Contro di me accuse false’Giuseppe Conte ha chiesto nuovamente di essere ascoltato dalla commissione Covid, sostenendo che le accuse rivoltegli sono false.

Temi più discussi: Commissione Covid, Conte sfida FdI e chiede di essere ascoltato; Covid, l’ex premier chiede di essere audito; Fontana 'garante', Conte chiede di essere subito ascoltato sul Covid; Commissione Covid, Bignami si dimette per essere ascoltato: Esempio per Conte. Presidente M5S: Non scappo.

GALEAZZO BIGNAMI SI CHIEDE PERCHE' I GRILLINI SI OPPONGONO STRENUAMENTE ALLA SUA AUDIZIONE IN COMMISSIONE COVID! CHE SIA UNO STRATAGEMMA PER DIFENDERE CONTE? #cortidiautore #claudiodionisi #GaleazzoBignami x.com

Conte a Commissione Covid: Ditemi dataIl leader M5s Conte scrive al presidente della Commissione parlamentare Covid e per conoscenza a quelli delle Camere. Chiede di conoscere la data della mia audizione. Non ho ricevuto dagli Uffici d ... rainews.it

Commissione Covid, Conte sfida FdI e chiede di essere ascoltatoL’ex premier scrive ai presidenti di Camera e Senato: Pronto a dimettermi per essere sentito, ma poi ho il diritto di rientrare. Anche il meloniano Bignami lascia per poter dare la sua versione ... avvenire.it