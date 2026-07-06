Giuseppe Conte ha chiesto nuovamente di essere ascoltato dalla commissione Covid, sostenendo che le accuse rivoltegli sono false. Dopo le critiche di Fratelli d’Italia, il leader del Movimento 5 Stelle ha inviato una richiesta formale di audizione, rifiutando le accuse mosse contro di lui. La richiesta segue una serie di dichiarazioni pubbliche e interventi politici sulla gestione della crisi sanitaria. La commissione non ha ancora fissato una data per l'audizione.

Sulla commissione Covid,Giuseppe Contenon molla.Dopo i ripetuti attacchi da parte di Fratelli d’Italia, il leader del Movimento 5 Stelle ha inviato una lettera al presidente dell’organismo parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitariaMarco Liseiper chiedere nuovamente di “conoscere la data della miaaudizione, considerato che, allo stato, non ho ricevuto dagli Uffici di Presidenza nessun riscontro“. Nella missiva, l’ex presidente del Consiglio ricorda di aver “chiesto ai Presidenti delle Camere di intercedere anche perspazzare via le false e menzognere accuseche lei per primo (Lisei ndr) insieme agli altri componenti della Commissione del suo partito, mi state rivolgendo“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Commissione Covid, Conte chiede nuovamente di essere sentito: ‘Contro di me accuse false’

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Commissione Covid, Conte: Non vi dovete azzardare a legare mio nome a qualsiasi illecito

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