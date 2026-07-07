Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti, i genitori della sposa sono stati fotografati insieme in Sicilia, mostrando un atteggiamento complice e affiatato. Le immagini hanno riacceso la nostalgia tra i fan della coppia, nota per la loro lunga relazione. Gli scatti ritraggono Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mentre partecipano ai festeggiamenti, condividendo momenti di vicinanza e convivialità durante l’evento.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato anche l’occasione per rivedere insieme Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due, genitori della sposa, sono apparsi complici e affiatati durante i festeggiamenti in Sicilia, dove la coppia si è riunita per celebrare il grande giorno della figlia. Le immagini pubblicate da Michelle dopo le nozze hanno subito attirato l’attenzione dei follower, che hanato il rapporto mantenuto negli anni tra la conduttrice e il cantante. Nel post condiviso da Michelle trovano spazio diversi momenti della giornata di festa. E tra le immagini ci sono anche diversi momenti che la ritraggono insieme all’ex marito in atteggiamenti affettuosi e complici, accanto alla figlia e al genero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Come mi riprendo dalle foto di Eros e Michelle insieme?”: gli scatti al matrimonio di Aurora riaccendono la nostalgia per una delle coppie più amate degli ultimi anni

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Ecco perché Michelle e Eros si stanno riavvicinando: tutto nel video...

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Michelle ed Eros di nuovo insieme per Aurora: le foto dal matrimonio fanno impazzire i fanMichelle Hunziker ha pubblicato foto della festa di matrimonio di sua figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, avvenuta il 3 luglio 2026.

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