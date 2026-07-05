Matrimonio di Aurora Ramazzotti | tre giorni di festa il discorso di Michelle e il regalo portafortuna ricevuto dalle fan di Eros

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto in Sicilia, con tre giorni di celebrazioni e un ricevimento in un castello. La sposa ha indossato un abito elegante e raffinato, mentre tra gli ospiti c’era anche Michelle, che ha pronunciato un discorso. Le fan di Eros hanno regalato un portafortuna alla coppia, che ha partecipato anche a un rito civile a Militello prima delle celebrazioni.

Tre giorni di festa, un castello da favola in Sicilia e un abito che ha fatto sognare. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno finalmente celebrato il loro matrimonio ufficiale, dopo il rito civile a Militello. La cerimonia si è svolta al Castello Xirumi Serravalle, nella provincia di Siracusa, una location mozzafiato che ha fatto da cornice a uno dei momenti più attesi dell’anno nel mondo del gossip italiano. Aurora è apparsa radiosa con il suo bouquet di amaranto e calle bordeaux, mentre Goffredo è arrivato all’altare accompagnato dalla madre, Francesca Romana Malato. Come testimoni, la coppia ha scelto Paolo Gioia, amico storico di Aurora, e Carolina Cerza, sorella dello sposo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Il Matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza Un Momento di Emozione e Tradizione

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Aurora Ramazzotti presto sposa, il regalo di matrimonio dei fan di Eros stupisceAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si stanno preparando per il loro matrimonio, con il grande giorno imminente.

Temi più discussi: Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, gli scatti del primo sì in Sicilia; Tutto quello che c'è da sapere sul matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: 3 giorni di vip retreat al Castello Xirumi, invitati top secret; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno detto sì: le foto del matrimonio in Sicilia.

#AuroraRamazzotti incide 4 canzoni d'amore che raccontano la sua storia con Goffredo: Mi sproni e mi fai venire voglia di scrivere.... L'annuncio al suo matrimonio! #goffredocerza #cantante x.com

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