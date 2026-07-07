Le nuove disposizioni permettono agli insegnanti con diploma ITP di accedere al TFA Sostegno per la scuola secondaria di secondo grado senza dover conseguire altri titoli universitari. Questa modifica consente a un numero maggiore di insegnanti tecnico-pratici di partecipare al percorso di specializzazione. Non sono richiesti ulteriori requisiti oltre al diploma ITP. La normativa si applica alle procedure di accesso in corso o future per il TFA Sostegno.

Le ultime disposizioni confermano che per accedere al TFA Sostegno con diploma ITP non servono ulteriori titoli accademici. Questa possibilità apre le porte della specializzazione a molti insegnanti tecnico-pratici interessati.Requisiti per accedere al corso TFA Sostegno con diploma ITPIl possesso del titolo specifico per gli insegnamenti tecnico-pratici rappresenta l'unico vero requisito per l'ammissione alle selezioni della scuola secondaria di secondo grado. I candidati non devono preoccuparsi di integrare il percorso con crediti extra.Ecco cosa non serve per partecipare alla selezione:I famosi 24 CFU precedentemente richiesti per i concorsi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Scuolalink.it - Come funziona l'accesso al TFA Sostegno con diploma ITP per la scuola secondaria di II grado

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TFA sostegno 2026: la trappola sui Requisiti in cui cascano quasi tutti

Notizie e thread social correlati

TFA Sostegno, diploma ITP ok per le selezioni secondaria II grado. Titolo ottenuto permetterà di insegnare in tutte le scuoleI candidati con diploma ITP possono partecipare alle selezioni per il TFA Sostegno della scuola secondaria di secondo grado senza dover presentare...

TFA sostegno XI ciclo: requisiti di accesso per infanzia, primaria, secondaria, ITPPer accedere al TFA sostegno XI ciclo, è necessario possedere una laurea con tutti i crediti formativi richiesti per la classe di concorso desiderata.

Temi più discussi: TFA Sostegno XI ciclo, attenzione ai CFU richiesti per accedere. Il Punto di Simone Craparo; Concorso TFA Sostegno 2026: XI Ciclo 30.241 posti ufficiali - Date delle prove preselettive dal 14 al 17 Luglio; Tfa sostegno 2026, chi può accedere? I requisiti per infanzia, primaria e secondaria; TFA sostegno XI ciclo: dal 14 al 17 luglio 2026 i test della prova preselettiva.

La specializzazione sostegno conseguita con l'XI ciclo, in partenza a breve presso le Università, darà accesso alle GPS. Si potrà partecipare anche alle immissioni in ruolo? x.com

Decreto TFA Sostegno 2026: testo in PDF e calendario delle provePubblicato il Decreto MUR per l’attivazione del TFA sostegno 2026 XI ciclo. Ecco il testo del Decreto in pdf da scaricare con la Tabella dei posti, il calendario delle prove e tutte le informazioni ut ... ticonsiglio.com

Carta Dedicata a Te 2026, manca il decreto attuativo: come funziona e quando arrivaLa Carta Dedicata a Te 2026 da 500 euro per le famiglie a basso Isee attende il decreto attuativo: chi ne ha diritto e cosa si può comprare ... quifinanza.it