Lautaro Martinez ha subito un infortunio durante il ritiro della nazionale argentina. L’attaccante si è fermato a causa di un problema muscolare e non sarà disponibile per l’ottavo di finale contro l’Egitto. La squadra ha comunicato che Martinez sta ricevendo cure mediche e che il suo recupero sarà valutato nelle prossime ore. La partita si terrà nel pomeriggio, alle ore stabilite.

Aggiornamenti importanti in vista dell’ottavo di finale di oggi tra la Nazionale di Messi e l’Egitto, le ultime. Ci siamo. Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, Argentina ed Egitto si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale: i favori del pronostico pendono tutti dalla parte di Messi e compagni, ma la Nazionale guidata da Salah ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque in questo torneo. Lautaro (Foto AI) – Calciomercato.it Arrivano intanto aggiornamenti importanti su quello che dovrebbe essere l’undici iniziale dell’Argentina tra poche ore: secondo quanto evidenziato dalla redazione di ‘Sky Sport’, a far coppia con Messi dovrebbe essere Julian Alvarez, favorito nel ballottaggio con Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Colpo di scena Lautaro Martinez, le ultime dal ritiro dell’Argentina

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LAUTARO MARTINEZ: NUOVO PASSATEMPO DELLA DOMENICA

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