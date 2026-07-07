Altro colpo dell’Alma Fano nel week end: arriva alla corte di mister Fucili, il 29enne difensore centrale Mattia Anastasi, gli ultimi cinque campionati, tra cui quello appena terminato in Serie D, con il Tropical Coriano (30 presenze, 1 rete). In precedenza Anastasi ha collezionato esperienze anche nel campionato sammarinese e con l’Atletico Alma del presidente Torcoletti, oggi socio del Consorzio Fano Sport. A far coppia con lui nel reparto difensivo sarà Giovanni Nuti, 27 anni, l’ultima stagione in D con la squadra umbra Pietralunghese. Nuti è cresciuto nelle giovanili del Gubbio e del Chievo Verona (quando era in Serie A) per poi giocare anche nel campionato maltese e in quello del Lussemburgo, e quindi far ritorno negli ultimi anni in Italia, militando nel Foligno e per ultimo nella Pietralunghese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo Alma, ecco Anastasi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Agorà Lazio, Anastasi: provare a lanciare un'operazione simpatiaUn tifoso ha raccontato di essere diventato laziale all’età di otto anni, quando suo padre lo portò allo stadio per la prima volta.

IA, Anastasi(Formez): già integrata in nostro ordinario per la PAL'intelligenza artificiale è già integrata nel sistema ordinario della pubblica amministrazione, secondo quanto affermato da un rappresentante di...