Colpo Alma ecco Anastasi
L’Alma Fano ha ingaggiato il difensore centrale Mattia Anastasi, 29 anni. L’atleta arriva dopo aver giocato gli ultimi cinque campionati, tra cui quello appena concluso in Serie D con il Tropical Coriano, con 30 presenze e una rete. Anastasi si unisce alla squadra nel fine settimana, rafforzando il reparto difensivo. La sua esperienza si aggiunge alle recenti operazioni di mercato del club.
Altro colpo dell’Alma Fano nel week end: arriva alla corte di mister Fucili, il 29enne difensore centrale Mattia Anastasi, gli ultimi cinque campionati, tra cui quello appena terminato in Serie D, con il Tropical Coriano (30 presenze, 1 rete). In precedenza Anastasi ha collezionato esperienze anche nel campionato sammarinese e con l’Atletico Alma del presidente Torcoletti, oggi socio del Consorzio Fano Sport. A far coppia con lui nel reparto difensivo sarà Giovanni Nuti, 27 anni, l’ultima stagione in D con la squadra umbra Pietralunghese. Nuti è cresciuto nelle giovanili del Gubbio e del Chievo Verona (quando era in Serie A) per poi giocare anche nel campionato maltese e in quello del Lussemburgo, e quindi far ritorno negli ultimi anni in Italia, militando nel Foligno e per ultimo nella Pietralunghese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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