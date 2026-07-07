Pierluigi Collina ha difeso il direttore di gara Claus, affermando che la FIFA lo considera uno dei migliori arbitri al mondo. La risposta arriva in un momento di polemiche crescenti sull’arbitraggio dei Mondiali 2026. Collina, presidente della Commissione Arbitri FIFA, ha commentato la questione senza riferimenti specifici alle critiche o alle persone coinvolte. La discussione sull’operato degli arbitri continua a essere al centro dell’attenzione.

Collina risponde a Trump e difende il direttore di gara Claus: «La FIFA lo riconosce come uno dei migliori arbitri al mondo». La tensione attorno all’arbitraggio dei Mondiali 2026 continua a crescere, e stavolta a intervenire è una delle voci più autorevoli del panorama internazionale: Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri FIFA. L’ex arbitro italiano ha difeso pubblicamente la reputazione del corpo arbitrale e, in particolare, quella del brasiliano Raphael Claus, finito nel mirino del presidente Donald Trump dopo l’espulsione di Folarin Balogun nella gara contro la Bosnia-Erzegovina. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Collina difende Claus: “Figura di grande valore”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Collina risponde a Trump: «La FIFA riconosce Claus come uno dei migliori arbitri al mondo»

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