Il 6 luglio 2026, una puntata di Filorosso ha riproposto il caso Garlasco e l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Si è parlato degli ultimi sviluppi investigativi e delle critiche legate al prolungamento delle indagini. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi per cui le indagini non vengono chiuse, ma si è evidenziato che figure di rilievo sono coinvolte nel procedimento.

La puntata del 6 luglio 2026 di Filorosso ha riportato al centro del dibattito pubblico il caso Garlasco e l’inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi. In studio si è discusso degli sviluppi investigativi più recenti e delle polemiche che continuano a circondare il percorso giudiziario, a distanza di anni. Nel corso della trasmissione, l’attenzione si è concentrata sui punti ritenuti ancora controversi della vicenda. Il confronto ha ripercorso alcune fasi dell’indagine, richiamando questioni segnalate negli anni, tra presunti errori investigativi, omissioni e interrogativi che, secondo diversi osservatori, non avrebbero ancora trovato una risposta definitiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Coinvolto nome pesante”. Garlasco, clamorosa rivelazione: “Ecco perché non chiudono le indagini”

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Perché non è stato Stasi. Garlasco, svolta clamorosa: la notizia poco fa

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