A Wimbledon, Flavio Cobolli ha annunciato di aver disfatto le valigie, mentre la giocatrice Paolini ha ottenuto una vittoria importante. Sinner, invece, non si presenta più come il solo rappresentante italiano nel torneo. Le dichiarazioni indicano che alcuni partecipanti stanno già considerando eventuali soluzioni di alloggio. La competizione prosegue con diversi atleti ancora in corsa, mentre altri si sono già ritirati o eliminati.

«C'è qualcuno che ha una casa da affittare?»: va bene la scaramanzia, ma Flavio Cobolli a Wimbledon ha già vinto almeno in questa specialità. Insomma il romano accede ai quarti di finale, fa fuori Alex De Minaur in tre set e si ritrova a chiedere ospitalità: «Abbiamo i bagagli già fatti nella casa che avevamo deciso di lasciare, non so dove andremo stasera». Scherzava forse, ma neanche tanto. Insomma un'altra giornata perfetta, perché oltre a Cobolli c'è anche Jasmine Paolini tra le prime otto del torneo, e non era scontato: «Quest'anno ho passato momenti difficili. Ho iniziato qui perdendo un set 6-0, mi sono detta che non poteva andare peggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Cobolli disfa i bagagli e la Paolini si riscatta. Sinner non è più solo

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