CoFaCo dipendenti aumentati del 50% in quattro anni

La cooperativa di facchinaggio e logistica con sede a Cotignola ha registrato un aumento del 50% nel numero di dipendenti in quattro anni. Nel bilancio del 2025, i ricavi superano i 4 milioni di euro, segnando una crescita rispetto agli anni precedenti. La crescita dell’organico e dei ricavi indica un’espansione dell’attività dell’azienda nel settore. La cooperativa ha continuato a incrementare i propri risultati economici e la forza lavoro nel periodo considerato.

Numeri in crescita nel bilancio 2025 per Co.Fa.Co, la cooperativa di facchinaggio e logistica con sede a Cotignola. Oltre 4 milioni di euro di fatturato (+15,74% rispetto al 2024), quasi il 50% di occupati in più in quattro anni (da 62 a 92 unità a fine 2025, destinate a diventare 96 entro settembre 2026), 49 soci di cui 10 donne e una nuova sede di proprietà dopo 38 anni di attività. E un modello cooperativo che continua a dimostrare come fare impresa insieme possa ancora rappresentare un valore competitivo. Un traguardo che racconta un percorso di crescita costruito negli anni e favorito anche dalla trasformazione del settore logistico, nel quale sempre più aziende scelgono di affidare all’esterno le attività di movimentazione delle merci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Co.Fa.Co, dipendenti aumentati del 50% in quattro anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Devo concentrarmi su quei quattro fattori che cambiano la mia vita

Notizie e thread social correlati

50 anni fa il terremoto del FriuliCinquant’anni fa, il Friuli fu colpito da un terremoto che causò danni ingenti e molte vittime.

Leggi anche: Marmolada, quattro anni fa il collasso del ghiacciaio: 11 i morti

Argomenti più discussi: Co.Fa.Co, dipendenti aumentati del 50% in quattro anni; Stipendi, flat tax 5% su aumenti e 15% su festivi: i nuovi chiarimenti; Contratto scuola 2025-27, aumenti medi da 137 euro mensili e arretrati fino a 855 euro. In busta paga tra luglio e agosto. Firma definitiva accordo economico. TESTO e INTERVISTE; Ecco cosa attendono con maggiore impazienza i dipendenti pubblici e i pensionati quando l'aumento dello stipendio base e della pensione entrerà in vigore dal 1° luglio.

Class CNBC (@classcnbc) / Posts / X x.com

Co.Fa.Co, dipendenti aumentati del 50% in quattro anniNumeri in crescita nel bilancio 2025 per Co.Fa.Co, la cooperativa di facchinaggio e logistica con sede a Cotignola. Oltre ... msn.com

Bassa morale, licenziamenti, carichi di lavoro… cosa aiuta veramente? reddit