CoFaCo dipendenti aumentati del 50% in quattro anni

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cooperativa di facchinaggio e logistica con sede a Cotignola ha registrato un aumento del 50% nel numero di dipendenti in quattro anni. Nel bilancio del 2025, i ricavi superano i 4 milioni di euro, segnando una crescita rispetto agli anni precedenti. La crescita dell’organico e dei ricavi indica un’espansione dell’attività dell’azienda nel settore. La cooperativa ha continuato a incrementare i propri risultati economici e la forza lavoro nel periodo considerato.

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Numeri in crescita nel bilancio 2025 per Co.Fa.Co, la cooperativa di facchinaggio e logistica con sede a Cotignola. Oltre 4 milioni di euro di fatturato (+15,74% rispetto al 2024), quasi il 50% di occupati in più in quattro anni (da 62 a 92 unità a fine 2025, destinate a diventare 96 entro settembre 2026), 49 soci di cui 10 donne e una nuova sede di proprietà dopo 38 anni di attività. E un modello cooperativo che continua a dimostrare come fare impresa insieme possa ancora rappresentare un valore competitivo. Un traguardo che racconta un percorso di crescita costruito negli anni e favorito anche dalla trasformazione del settore logistico, nel quale sempre più aziende scelgono di affidare all’esterno le attività di movimentazione delle merci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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