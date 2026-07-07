Mercoledì 8 luglio, Cinecittà World ha accolto 40 bambini dei detenuti di una Casa Circondariale. La giornata è stata dedicata a momenti di divertimento e inclusione, con accesso gratuito ai parchi di divertimento. I bambini hanno potuto partecipare a giochi e attività ricreative, vivendo un momento di svago lontano dalla routine quotidiana. L’iniziativa ha coinvolto anche i genitori presenti nel carcere, offrendo loro un’occasione di condivisione con i figli.

Una giornata all’insegna della leggerezza, fatta di sorrisi, gioco e spensieratezza: mercoledì 8 luglio, Cinecittà World apre le porte a 40 bambini, figli dei detenuti della Casa Circondariale di Velletri che, accompagnati dalle loro mamme, trascorreranno una giornata speciale nel Parco divertimenti di Roma tra attrazioni, spettacoli dal vivo e le aree tematiche del Parco.Il Parco del cinema e delle serie TV di Roma ha accolto con entusiasmo l’iniziativa sociale patrocinata dalla Regione Lazio e organizzata da Un Giorno Nuovo APS, associazione di volontariato che da oltre trent'anni opera negli istituti penitenziari del Lazio a sostegno... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Cinecittà World apre le porte ai figli dei detenuti della Casa Circondariale di Velletri: una giornata di sorrisi, inclusione e speranza

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Da Velletri a Cinecittà World: la giornata speciale dei figli dei detenuti oltre le sbarre ift.tt/4EONSJW x.com

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