Alcuni bagnanti ritengono che portare cibo dall’abitazione in spiaggia sia giusto, affermando che le situazioni economiche variano. La discussione è nata dopo un episodio a Vieste, dove una donna con due bambini ha nascosto i panini nel borsone per evitare controlli dei titolari di stabilimenti. La vicenda ha sollevato riflessioni sulle regole di accesso e sulle differenze di trattamento tra visitatori.

Dopo il caso della donna di Vieste, costretta — insieme ai suoi due bambini — a nascondere i panini nel borsone per evitare i controlli dei titolari del lido, e dopo la presa di posizione del governatore della Puglia Antonio Decaro, l’inviato di "Morning News" ha percorso il litorale per raccogliere le opinioni dei bagnanti sulla possibilità di portare cibo da casa in spiaggia., Il parere dei presenti è quasi unanime: per la maggior parte delle persone, il divieto non ha alcun senso. "Se sto al mare tutto il giorno, perché non posso portarmi qualcosa da mangiare?", si domanda un pensionato, sottolineando che non tutte le famiglie hanno le stesse disponibilità economiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cibo in spiaggia portato da casa, il parere di alcuni bagnanti: "Giusto, non tutte le tasche sono uguali"

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