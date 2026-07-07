Ciampino Il traffico che soffoca la città Aeroporto pendolari e infrastrutture insufficienti mettono in crisi la viabilità
A Ciampino il traffico intenso causa congestione, con l’aeroporto e i pendolari che sovraccaricano le strade. La crescita dello scalo internazionale ha aumentato il flusso di veicoli, mentre le infrastrutture stradali risultano insufficienti. La rete, già al limite, si blocca facilmente in caso di imprevisti, aggravando i disagi alla viabilità locale. La situazione si trascina da tempo senza soluzioni definitive.
Cronache Cittadine Tra il pendolarismo verso Roma, la crescita dello scalo internazionale e una rete stradale ormai al limite, basta un imprevisto L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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