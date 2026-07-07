Durante una conferenza stampa, il commissario tecnico dell’Egitto ha affermato che chi non prova compassione per il popolo palestinese ha perso l’umanità. La dichiarazione è stata seguita da un applauso dei giornalisti presenti. Alla domanda su come fermare Messi o sulla tattica da adottare, il tecnico non ha risposto, né sono state fatte domande sulle strategie o sulle imprese sportive dell’Egitto.

“Come fermerete Messi?”. “Come ha impostato la partita a livello tattico?”. “Cosa dovrà fare l’Egitto per compiere un’impresa simile?”. Nessuna domanda del genere. Alla vigilia della sfida più difficile del suo Mondiale, quella contro l’ Argentina campione in carica, Hossam Hassan ha deciso di cambiare completamente registro. Il CT egiziano ha interrotto il filo della conferenza stampa e, per alcuni minuti, il calcio è passato in secondo piano. Al centro del suo intervento è finita una riflessione sul dramma del popolo palestinese. “Se una persona, in qualsiasi parte del mondo, non prova compassione per il popolo palestinese, allora ha perso parte della sua umanità”, ha detto davanti ai cronisti riuniti ad Atlanta, dove l’Egitto si prepara ad affrontare gli ottavi di finale del torneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi non prova compassione per il popolo palestinese ha perso l’umanità”: la conferenza stampa del ct dell’Egitto e l’applauso dei giornalisti presenti

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Questi invasori clandestini che non fuggono dalla guerra, non fuggono dalla fame, sono unicamente gentaglia che sa che da noi può fare qualsiasi cosa, già c’è sempre qualcuno che prova compassione per loro, ma mai per le loro vittime. Come lei, Santità x.com