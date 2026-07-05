Dopo Australia-Egitto Il Ct dei Faraoni | Dedico la vittoria al popolo palestinese

Notizia in breve

Il commissario tecnico dell’Egitto ha dedicato la vittoria ai popoli egiziano e palestinese dopo il successo ai rigori contro l’Australia, avvenuto venerdì sera a Dallas. La partita si è conclusa 1-1 nei tempi supplementari, con l’Egitto che ha prevalso 4-2 ai rigori. Hassan ha espresso il suo saluto al termine della gara, senza ulteriori commenti. La sfida ha coinvolto entrambe le nazionali in un match valido per una competizione internazionale.