Dopo Australia-Egitto Il Ct dei Faraoni | Dedico la vittoria al popolo palestinese
Il commissario tecnico dell’Egitto ha dedicato la vittoria ai popoli egiziano e palestinese dopo il successo ai rigori contro l’Australia, avvenuto venerdì sera a Dallas. La partita si è conclusa 1-1 nei tempi supplementari, con l’Egitto che ha prevalso 4-2 ai rigori. Hassan ha espresso il suo saluto al termine della gara, senza ulteriori commenti. La sfida ha coinvolto entrambe le nazionali in un match valido per una competizione internazionale.
"Dedico questa vittoria al popolo egiziano e al popolo palestinese". Il commissario tecnico dell’Egitto, Hossam Hassan, ha salutato così il 4-2 ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi supplementari, ottenuto venerdì sera a Dallas contro l’Australia. Un risultato storico che consegna all’ Egitto la prima vittoria in una fase ad eliminazione diretta di un Mondiale, aprendo alla squadra l’accesso agli ottavi. Se la Coppa del Mondo, il torneo più seguito del pianeta, storicamente, ha sempre rappresentato un termometro delle relazioni internazionali, nell’attuale scenario questa 23esima edizione, la più estesa di sempre, rappresenta più che mai un palcoscenico delle tensioni geopolitiche globali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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HOSSAM HASSAN DEDICATES HISTORIC EGYPT WORLD CUP TRIUMPH TO PALESTINE!
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