Secondo la procura di Roma, Gomes Tavares Clesio, un cameriere, è ritenuto l’individuo incaricato di reclutare il commando coinvolto nel presunto attacco contro un giornalista. La sua funzione sarebbe stata quella di individuare persone in grado di trasformare le intenzioni in azioni concrete.

Per la procura di Roma sarebbe stato l’anello di congiunzione, l’uomo incaricato di trovare chi fosse in grado di passare dalle intenzioni ai fatti. Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, è indicato dagli inquirenti come l’intermediario tra Valter Lavitola e il gruppo campano accusato di aver eseguito l’attentato contro Sigfrido Ranucci, il volto di Report colpito nell’ottobre scorso davanti alla sua abitazione. Nelle carte dell’inchiesta della Dda di Roma, Tavares compare come figura operativa. Non il presunto ideatore - ruolo che i pm attribuiscono a Lavitola - ma il tramite con gli esecutori materiali. Secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato lui a mettere in contatto l’ex editore e imprenditore con il gruppo incaricato di colpire Ranucci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Gomes Tavares Clesio, il cameriere di Lavitola accusato di aver reclutato il commando contro Ranucci

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