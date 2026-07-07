Alexandre Wayaffe è il figlio dell'attrice Corinne Clery. La relazione tra i due è caratterizzata da anni di distanza e conflitti. L’attrice ha dichiarato di non aver avuto contatti recenti con il figlio e di aver avuto numerosi scontri nel corso degli anni. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle tensioni o sulla situazione attuale della relazione familiare.

Alexandre Wayaffe è il figlio di Corinne Clery, da anni in guerra con l’attrice. L’artista ha raccontato più volte di non parlare da tempo con il figlio e di aver avuto numerosi scontri con lui nel corso degli anni. Chi è Alexandre Wayffe. Alexandre Wayffe è nato dal legame di Corinne Clery con Hubert Wayffe, conduttore radiofonico scomparso nel 2019. L’attrice francese, naturalizzata italiana, aveva solamente 17 anni quando sposò il presentatore nel 1967. Un anno dopo, ad appena 18 anni, diede alla luce Alexandre, suo unico figlio. Poco dopo la relazione fra Hubert e Corinne entrò in crisi, tanto che l’uomo arrivò a chiedere all’attrice di scegliere fra suo figlio e lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Alexandre Wayaffe, il figlio di Corinne Clery

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