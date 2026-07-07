A Pont-Saint-Martin sono stati incoronati i primi sei campioni italiani giovanili della stagione del volo. Durante la competizione, i partecipanti hanno mostrato freddezza, precisione e resistenza nella corsa, caratteristiche fondamentali per ottenere il titolo. La manifestazione si è svolta nella porta d’ingresso della Valle d’Aosta, attirando pubblico e appassionati. I vincitori sono stati premiati con medaglie e riconoscimenti ufficiali. La gara ha confermato il talento dei giovani atleti in questa disciplina.

Freddezza, precisione e tenuta nella corsa. Capacità che a Pont-Saint-Martin, la porta d'ingresso della Valle d'Aosta, sono servite ai sei nuovi neo campioni d'Italia per coronare il sogno al termine dei Campionati italiani giovanili dei tiri progressivo e di precisione per Under 15 e Under 18, nell'edizione ospitata sui giochi della Maison du Boulodrome, la casa della Bassa Valle, società ospitante e tra le più titolate con il suo settore giovanile. I 56 ragazzi e ragazze qualificati alle fase nazionali, si sono così affrontati in una due giorni di alto livello, tra giocate spettacolari e prestazioni di spessore: indicatore importante dello stato di salute del movimento giovanile delle bocce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che festa a Pont-Saint-Martin: ecco i primi 6 campioni italiani giovanili della stagione del volo

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Carnevale a Pont San Martin, Il viaggiatore fedele.

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