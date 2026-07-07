Durante la sfilata Haute Couture autunno inverno 2026-2027 di Chanel, Charlotte Casiraghi ha scelto di indossare un look casual invece di un abito formale. Al posto di un vestito da sera o da principessa, ha optato per un outfit dal taglio semplice e sobrio, più adatto alla quotidianità. La sua scelta si è distinta tra le altre partecipanti, che indossavano abiti elaborati e dallo stile più tradizionale.

Alla sfilata Haute Couture autunno inverno 2026-2027 di Chanel, dove l’immaginario della couture porta naturalmente a pensare a tweed preziosi, abiti da sogno e silhouette da grande occasione, Charlotte Casiraghi sostituisce il vestito da principessa con un outfit dal gusto quotidiano. Ospite in front row alla seconda sfilata Couture di Chanel sotto la direzione creativa di Matthieu Blazy, Charlotte Casiraghi si sente a casa: da anni è una delle interpreti più fedeli della maison, per cui ha anche sfilato in groppa a un magnifico purosangue. Forse anche per questo, la figlia di Carolina di Monaco è arrivata all’appuntamento più chic dell’anno con un l ook che potrebbe appartenere al guardaroba di tutti i giorni: camicia a righe dall’aria maschile, jeans a vita bassa dal fit morbido e leggermente loose, slingback nere ed essenziali. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlotte Casiraghi, l’anti-look alla sfilata Couture di Chanel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La sfilata di incanta

Notizie e thread social correlati

Un guardaroba ridotto all’essenziale ha definito la presenza di Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel Cruise 2027 a BiarritzAlla sfilata Chanel Cruise 2027 a Biarritz, la presenza di Charlotte Casiraghi si è distinta per un look minimalista.

Alla sfilata Chanel, Charlotte Casiraghi interpreta l’eleganza anni ’90 con una camicia bianca essenziale, orecchini voluminosi e un dettaglio rosso che spezza il minimalismoDurante la recente sfilata di Chanel, Charlotte Casiraghi ha indossato una camicia bianca semplice abbinata a orecchini di grandi dimensioni e un...

Argomenti più discussi: Il raccolto grafico di Chiara Ferragni da Schiaparelli e gli altri beauty look delle star in front row alle sfilate Couture di Parigi; Re Carlo e la regina Camilla accolti da proteste mentre celebrano un’antica tradizione reale.

Charlotte Casiraghi, l’anti-look alla sfilata Couture di ChanelOspite in front row alla seconda sfilata Couture di Chanel sotto la direzione creativa di Matthieu Blazy, Charlotte Casiraghi si sente a casa: da anni è una delle interpreti più fedeli della maison, p ... amica.it

Charlotte Casiraghi, dea in bianco e abito da sirena: irresistibileCharlotte Casiraghi seduce con l’abito da sirena e il look bianco da dea, firmati Chanel. Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover al suo fianco. dilei.it