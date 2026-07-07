Cesare Cremonini è tornato in studio di registrazione dopo aver concluso il suo ultimo tour estivo, durante il quale ha ricevuto l’affetto di migliaia di fan che lo hanno accompagnato nelle sei date negli stadi. Il cantautore, reduce dalle esibizioni, ha deciso di sfruttare questa energia positiva per lavorare su un nuovo album. La scelta di tornare in studio a Londra segna il suo ritorno in un periodo di intensa attività musicale.

L’affetto dei fan, accorsi a migliaia per cantare ed emozionarsi durante il suo ultimo tour estivo, ha dato una nuova energia a Cesare Cremonini. Reduce dalle sei date negli stadi, il cantautore bolognese ha scelto di trasformare quell’entusiasmo in nuova musica, tornando subito in studio di registrazione. Questa volta la destinazione è Londra. È nella capitale inglese che Cremonini ha deciso di lavorare al suo nuovo progetto, destinato ad aprire una nuova fase della sua carriera. Un nuovo album ma, soprattutto, il primo capitolo di qualcosa di più ampio e articolato: una trilogia. Cesare Cremonini a Londra per il nuovo album. Dai Lunapop ai grandi successi da solista, Cesare Cremonini ha costruito negli anni una carriera che in pochi possono vantare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cesare Cremonini vola a Londra: il ritorno in studio per il nuovo album

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Cesare Cremonini, gli ultimi 5 concerti dai grandi numeri. Annuncia un nuovo album entro la fine dell'anno e lo stop agli stadi. Il video su Amica.itCesare Cremonini ha registrato il tutto esaurito nelle ultime due date al Circo Massimo di Roma, con migliaia di spettatori presenti.

Temi più discussi: Cesare Cremonini è in studio per registrare il disco e annuncia una trilogia: Toccheremo il cuore della musica; Chi è Vittorio il fratello di Cesare Cremonini, straordinario fotografo (e molto di più); Cesare Cremonini incorona Ultimo: Ultimo erede di un tipo di musica italiana e di un pubblico rimasto orfano. Mi piace per questo; Cremonini: Ultimo? L’ultimo erede della tradizione musicale italiana.

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