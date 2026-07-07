Dal 11 al 19 luglio si svolge l’ottava edizione di 'Naturalmente Pianoforte' nei dieci comuni del parco nazionale delle Foreste Casentinesi. L’evento prevede l’esposizione di cento pianoforti e la partecipazione di oltre 130 musicisti, con un totale di 240 ore di musica. La manifestazione si concentra in diverse località della provincia di Arezzo, coinvolgendo artisti e pubblico in un calendario ricco di spettacoli e performance.

Arezzo, 7 luglio 2026 – Cento pianoforti, oltre 130 pianisti e 240 ore di musica per l'ottava edizione di 'Naturalmente Pianofortè, in programma dall'11 al 19 luglio, in dieci comuni del parco nazionale delle Foreste casentinesi, in provincia di Arezzo. Il tema scelto per questa edizione è 'Nessun genere di confinè e propone un calendario di presentazioni di libri, reading musicali, eventi legati alla fotografia alla letteratura, al trekking artistico. Tra gli ospiti attesi ci sono Paolo Ruffini, Andrea Scanzi, Elio, Gloria Campaner, Sarah Jane Morris, Rita Marcotulli, John De Leo, Francesca Tandoi. Il festival prende il via l'11 luglio a Stia con un pomeriggio dedicato alla scienza, alla musica e al racconto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cento pianoforti e 130 musicisti per 'Naturalmente pianoforte’

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