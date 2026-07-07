Ceccarelli lascia il Consiglio comunale Scelta professionale

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bruno Ceccarelli ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio comunale, spiegando che si tratta di una scelta legata a motivi professionali. Ceccarelli, consigliere del Partito Democratico e presidente della commissione Rigenerazione urbana, ha dichiarato che non è stato facile concludere questa esperienza. La decisione è stata comunicata durante una riunione del consiglio, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi specifici della scelta.

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"Non è semplice arrivare alla fine di un’esperienza": così Bruno Ceccarelli, consigliere Pd e presidente della commissione Rigenerazione urbana, ha annunciato la sua "ultima seduta" e le dimissioni per ragioni professionali, "anche perché per me la politica non è mai stata un incarico che si apre e si chiude come un cassetto, è stata un modo di guardare le cose cambiare. Ho sempre pensato che ogni mandato fosse l’ultimo, per dare il massimo ogni volta e per cercare il più possibile di non pensare a eventuali tappe successive. Guccini diceva che “bisogna saper scegliere il tempo“ e credo che questo sia il tempo di una scelta". Ha ringraziato poi sindaco, colleghi e opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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