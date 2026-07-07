CdS – Il Marsiglia avvisa la Roma e convoca Greenwood | cosa succede adesso

Il Marsiglia ha convocato Greenwood, il giocatore coinvolto in recenti controversie, e ha comunicato alla Roma di essere pronto ad agire. La convocazione arriva dopo che il club francese ha deciso di prendere una posizione ufficiale sulla situazione del calciatore. La decisione del club si verifica in un momento di grande attenzione mediatica e legale, con la Roma che attende sviluppi ufficiali sulla vicenda.

2026-07-06 08:06:00 Il Corriere dello Sport: Sono le ore della verità. Per la Roma, per il Marsiglia e soprattutto per Mason Greenwood. La lunga telenovela di mercato potrebbe essere arrivata al bivio decisivo: nelle prossime 48 ore si capirà se il club giallorosso riuscirà finalmente ad affondare il colpo oppure se dovrà fare i conti con il sorpasso della concorrenza e cambi di obiettivi. Oggi il Marsiglia riaprirà le porte della Commanderie per il raduno estivo. Il nuovo allenatore Bruno Genesio ha convocato anche Greenwood per i test atletici di inizio stagione, una scelta che rappresenta soprattutto un segnale verso l’esterno. L’OM, infatti, non vuole dare l’impressione di voler svendere il suo gioiello, anche se all’interno del club tutti sono perfettamente consapevoli che il futuro dell’attaccante sarà lontano dalla Francia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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