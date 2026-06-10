Il club di proprietà dei Friedkin ha indicato l'interesse per l'attaccante del Marsiglia, considerandolo un obiettivo reale. Tuttavia, ha chiesto ai propri tifosi di attendere ulteriori sviluppi, sottolineando che la trattativa richiederà tempo. Il giocatore, attualmente in forza alla squadra francese, è al centro delle voci di mercato, mentre il club statunitense si muove per portarlo in Italia.

Mason Greenwood ora aspetta l’affondo dellaRoma, aspetta che da Trigoria arriviquel segnale definitivo capace di trasformare un rumor di mercato in una vera trattativa. Siamo al 10 di giugno ma Gasperini aspetta delle mosse concrete in chiave mercato per iniziare a mettere a sistema la Roma per la stagione 20262027. I Friedkin hanno lanciato dei segnali all’attaccante del Marsiglia, e lo considerano un obiettivo concreto, ma hanno anche chiesto pazienza.Pazienza che è la parola che descrive perfettamente le ultime due settimane della Roma: con Tony Damico che deve ancora firmare, il discorso rinnovi che non si sblocca e il settlement agreement ancora da sanare, con la dead line del 30 giugno che si avvicina sempre di più. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Greenwood vuole la Roma: il Marsiglia spara alto

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